«Афера или спасение?» Почему в Казахстане нет единства по строительству АЭС

В Алматы на днях прошли публичные обсуждения строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане — 19-е по счету. Завтра аналогичное мероприятие пройдет в Астане. Участие в слушаниях принимают специалисты атомной отрасли, представители государственных органов, общественность и активисты. Редакция Taspanews.kz связалась с противниками и сторонниками строительства АЭС и узнала их основные аргументы.

В преддверии референдума

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев еще в сентябре 2023 года в Послании народу Казахстана обозначил развитие атомной энергетики как ключевой экономический и политический приоритет. В своем обращении он предложил вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум, предоставив решение этого вопроса на усмотрение народа.

В июне 2024 года Токаев подтвердил намерение провести референдум, который состоится осенью. Точная дата будет назначена правительством страны.

Президент подчеркивал, что окончательное решение о строительстве АЭС должно быть принято народом, поскольку этот вопрос вызывает широкий резонанс.

Город Курчатов и село Улькен на берегу озера Балхаш рассматриваются как возможные места для строительства АЭС.

Однако вопрос безопасности атомных станций остается актуальным, среди населения и экспертов существуют серьезные опасения.

Аргументы «за»

Проблема дефицита электроэнергии: Власти считают строительство АЭС решением проблемы возможного дефицита электроэнергии в будущем.

Увеличение инвестиционной привлекательности: По словам генерального директора АО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимура Жантикина, наличие АЭС повысит привлекательность Казахстана для инвесторов.

Умеренное потребление воды: Жантикин также заверил, что атомная станция будет потреблять воду в незначительных объемах — всего 0,3% от естественного испарения с поверхности озера Балхаш.

Готовые кадры: Саябек Сахиев, генеральный директор Института ядерной физики, отметил, что в Казахстане уже есть специалисты, которые могут быть подготовлены для работы на АЭС, опираясь на опыт эксплуатации исследовательского реактора под Алматы.

Аргументы «против»

Экологические риски: Активисты подчеркивают опасность для экологии региона, особенно для озера Балхаш, где планируется строительство.

Экономическая нецелесообразность: Стоимость проекта может достигать нескольких миллиардов долларов, что вызывает вопросы о его окупаемости.

Политическая зависимость: В качестве одного из рисков эксперты упоминают зависимость от страны, которая будет строить и обслуживать реактор.

Обсуждения не обошлись без инцидентов: вопреки озвученному в начале мероприятия регламенту, одна из активисток, выступающая против референдума, перебивала спикеров, выкрикивая с места. Активистку призвали к порядку представители общественного совета.

Крупная афера?

Редакция Taspanews.kz обсудила возможное строительство атомной электростанции в Казахстане с общественным деятелем, дважды кандидатом в президенты, экологом Мэлсом Хамзаевичем Елеусизовым. Он энтузиазма по поводу появления в Казахстане АЭС не испытывает.

«Однозначно: это афера, крупная афера. Это не нужно никому. Это мощный коррупционный проект. Там 16 лет его строить надо и 160 миллиардов на него потратить, а это сумасшедшие деньги», — заявил Елеусизов.

На примере Запорожской и Курской АЭС эксперт подчеркивает, что обеспечивать придется, среди прочего, безопасность станции, а значит — предусматривать и новую воинскую часть рядом.

Не верит эколог и в безопасность запущенного проекта. По его словам, старая казахстанская атомная станция в Актау работала на том же реакторе, который сейчас презентуют как новый и безопасный.

«История этих дел очень богата, были большие аварии с большими жертвами, но маленькие тоже идут постоянно. Аварии постоянно происходят», — считает Елеусизов.

По мнению Елеусизова, для удовлетворения потребности страны в электроэнергии необходимо использовать другие, экологичные методы ее выработки — ветер, воду и солнце.

«У нас ветра сколько хочешь. Например, Карские ворота, там дует очень сильно, и даже песка нет», — считает эколог.

На девятнадцатых слушаниях по вопросу строительства АЭС в Казахстане политолог Марат Шибутов напомнил, что в 2008-2009 годах уже обсуждалась возможность возведения реактора в Актау. Тогда проект не получил поддержки и был отложен, что, по мнению Шибутова, сегодня привело к проблемам с электроэнергией в регионе. Он опасается, что в случае бездействия Казахстан может столкнуться с масштабными коммунальными авариями и дефицитом электроэнергии в Южном Казахстане уже в ближайшие 2-3 года. Шибутов подчеркнул, что веерные отключения уже имеют место, хотя об этом пока не принято говорить публично.

«Чушь собачья! У нас сейчас нет тех производств. Где наши заводы и фабрики? В Алматы я был директором союза промышленников, знал все заводы наши, это были нормальные потребители электроэнергии, которые сейчас не работают. Базары не требуют столько энергии. Поэтому это все — вранье», — резюмировал Елеусизов.

Долгий процесс и сложный проект

А заместитель директора по материаловедческим исследованиям Института атомной энергии РГП НЯЦ РК Ерболат Коянбаев в разговоре с Taspanews.kz, наоборот, полностью поддержал идею строительства АЭС в Казахстане.

«Четыре человека, которые пришли, перенаправлены это все срывать. В принципе, это не все мнение народа, это не весь народ»,

— так он прокомментировал присутствие противников возведения АЭС на слушаниях в Алматы.

Коянбаев напомнил, что, согласно закону об использовании атомной энергии, сначала нужно определить место для строительства, и оно утверждается постановлением правительства.

«Два места было выбрано — Балхаш и Курчатов. По энергетической территориальности, это логически правильно — ставить на юг, там, где дефицит электроэнергии. Мы с севера перегоняем огромную мощность. Конкретное место установки еще не выбрано. Есть район, а где конкретно — сто метров, три километра от Балхаша, Улькен район», — сказал Коянбаев.

Он уточнил, что, если на референдуме примут решение о строительстве АЭС, следующими этапами станут определение уже конкретного места постройки, его утверждение в постановлении правительства, технико-экономические исследования. А после будет разработан проект и выбран вендор, победитель которого будет реализовывать проект.

«На самом деле производителей атомных электростанций немного в мире. Каждая компания специализирована, она на этих реакторах живет, на АЭС. И они дорожат своим рынком. Кто будет строить французский реактор, если у него есть проблемы?», — задался вопросом эксперт.

По словам специалиста, вендор, который будет строить реактор, максимально заинтересован в том, чтобы его реактор построили хорошо, чтобы он работал как надо весь свой срок.

«Это же репутационные удары, деньги-то там большие. По-моему, два блока порядка 10−13 миллиардов долларов стоят», — считает Коянбаев.

Постройка АЭС — долгий проект. По словам специалиста, изыскания могут проходить несколько лет, поскольку место будет определяться обоснованно, а проект привязывается к месту. Согласно экологическому кодексу, проект будут обсуждать с гражданами РК. Пока нет поставщика и конкретики, говорить о воздействии на окружающую среду можно, но предметно это будет необходимо во время подготовки, когда будет готов проект.

Контроль и локализация

«Во время стройки вендор контролирует процесс. Это же его компания, и это его рынок. В первую очередь именно вендор заинтересован в том, чтобы этот объект построили, как надо», — говорит Коянбаев.

Специалист также напоминает о надзорных органах, которые будут контролировать безопасность будущей АЭС: экологический комитет, комитет по атомно-энергетическому надзору и контролю.

«В гражданском строительстве запросто ставят нагрузку с запасом в 2,5−3 раза больше необходимого. Если нужно 100 кг выдержать, ставят материал, который выдержит 250 кг. А в атомной энергетике — 10 запасов. Если нужна нагрузка 100 кг, то материал ставят такой, чтобы он выдерживал тонну», — рассказал Коянбаев.

Он также отметил, что строительство будет осуществляться под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Стройка на каждом этапе будет актироваться — контролироваться с отбором и приемкой образцов

Коянбаев не считает, что вендор для строительства обязательно должна выиграть какая-то конкретная страна.

«Я думаю, что и казахстанские атомные реакторы подойдут. У нас уже давно есть топливо. Еще в советское время (в Казахстане — ред.) делали урановые таблетки», — говорит специалист.

В настоящее время на Ульбинском металлургическом заводе в Казахстане производится топливо для АЭС КНР по французскому дизайну. По мнению эксперта, Казахстан может выбрать любой тип реактора, и локализацию технологий называет предметом торга.

«Чем больше технологий мы локализуем, тем лучше», — уверен Коянбаев.

Поскольку референдум по атомной энергетике еще не был проведен, конкретные предложения вендоров подробно пока не рассматривались. Принятие окончательного решения в случае положительного итога референдума будет зависеть от ряда факторов.

«Какие барьеры безопасности, как они работают, на каких принципах, какая защита лучше у одного, у другого — все будет детально рассматриваться», — подчеркнул эксперт.

Компетенция Казахстана

Казахстан в сфере атомной энергетики имеет большой опыт и плотно сотрудничает с Японией, Францией, Кореей, США и Россией.

«Для корпорации Toshiba мы подбирали материал для нижней ловушки. Если какая-нибудь авария произойдет, как в Чернобыле, когда активная зона реактора распаивается, то его надо где-то в одном месте остановить», — привел пример специалист.

Также в Курчатове размещен первый в мире исследовательский материаловедческий токамак (КТМ, тороидальная камера с магнитными катушками, предназначенная для проведения исследований в области управляемого термоядерного синтеза — ред.).

«Мы проводим исследования для будущей термоядерной энергетики. Это энергетика следующего столетия. Она первая и сейчас единственная. Она специально разработана так, чтобы в нем можно было испытывать материалы взаимодействия с плазмой. Это 10 миллионов градусов плазмы. Это четвертое состояние вещества. Есть твердое, газообразное, жидкое и есть плазма. Плазма — это разреженный газ, ионизированный газ. И вот в плазме получается энергия. По сути плазма — это солнце. Энергия солнца. Там десятки миллионов градусов, и эта плазма должна испытывать взаимодействие материала, любого материала конструкционного. Термоядерная энергетика будущего», — говорит Коянбаев.

Специалист не согласен с распространенным утверждением, что в Казахстане нет кадров, необходимых для строительства и работы АЭС.

«У нас очень много кадров. У нас два реактора функционируют в Курчатове, и один реактор в Алматы», — рассказал Коянбаев.

Безопасность

По словам эксперта, реактор кипящего типа, как в Фукусиме, не рассматривается для строительства АЭС в Казахстане. Скорее возможен тип реактора с водой под давлением. Коянбаев также отметил, что повторение трагедий на АЭС маловероятно.

«По поводу чернобыльского реактора — это был канальный реактор, графитовый, все реакторы этого типа выведены из эксплуатации. К строительству (в Казахстане — ред.) не относятся ни фукусимовский реактор, ни чернобыльский. Это реакторы поколения II, где основное внимание уделялось эффективному получению энергии, а то, что мы сейчас строим — это поколение III+. Там большое внимание уделено безопасности», — резюмировал специалист.

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