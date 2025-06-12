В сезон отпусков аферисты часто выдают себя за турагентов. Мошенники часто притворяются туристическими агентами: продают людям несуществующие путевки и после скрываются с деньгами.

В областном суде рассказали, что такие дела к ним поступают регулярно.

«В судах области часто рассматриваются дела, связанные с мошенничеством в сфере туризма. Так, за 2024 год рассмотрено в гражданском порядке 5 дел, а в нынешнем году в производстве находится в гражданском порядке 2 дела. А уголовные дела рассмотрены в прошлом году — 1, сейчас на производстве суда тоже находится одно дело»,- рассказала руководитель пресс-службы облсуда Ляззат Байгожина.

В суде №2 Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении женщины. Она, под видом туристического агента, обманывала людей путем продажи путевок, которых на самом деле не существовало. В результате преступных действий 71 потерпевшему причинен значительный материальный ущерб на общую сумму более 78 миллионов тенге.

В итоге суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, а также запретил предоставлять услуги в сфере туризма 6 лет подряд. Валерий Гумиров, специалист одного из костанайских турагентств, поделился, на что туристам нужно обращать внимание при планировании путешествия.

«У нас, у нашей компании есть свой сайт, где цена идентична цене, которая будет на сайте туроператора. Из Костаная в Египет у нас летает оператор «selfie travel» и туроператор «fun sun». Они делят борт пополам. Исходя из этого, взять допустим 14 июня 9 ночей 632 тысячи — минимальная сумма за двоих на двухразовом питании с вылетом из Костаная в Шарм-эль-Шейх. На сайте туроператора «selfie travel» цена будет такой же. Т.е. в какое бы вы агентство ни пришли, мы работаем с двумя туроператорами, и цены будут абсолютно у всех одинаковые»,- пояснил руководитель экскурсионного бюро и офиса центра образования и туризма Валерий Гумиров.

В Костанае сейчас насчитывается примерно 80 туристических агентств. Много появляется и тех, кто работает только онлайн. Валерий утверждает, что прежде всего нужно обращать внимание на ключевой фактор — цену. Она бывает динамичной, поскольку привязана к курсу валюты, и меняется вместе с ним, но сильно заниженной в цене путевка быть не может.

«Т.е. если вы понимаете, что вам предлагают какую-то максимально дешевую цену, это уже говорит о том, что что-то здесь не так. Потому что, к сожалению, все кто работает в формате вот этих экстра-мега-супер горящих цен, не всегда люди улетают. И люди доверяют, и это самое страшное»,- объясняет руководитель экскурсионного бюро и офиса центра образования и туризма Валерий Гумиров.

Валерий объясняет, чтобы не попасться на мошенников, нужно спрашивать у турагентов, с какими туроператорами они работают и обязательно сравнивать цены на других сайтах. Еще стоит обращать внимание на надежность и качество агентства, например, по рекомендации друзей. Обращаться в компании, которые работают уже не первый год, потому что, объясняет Валерий — это залог того, что у них есть опыт.

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