Афина, Демид, Янина. Названы самые популярные и редкие имена костанайцев, родившихся в 2020 году

Отдел РАГС аппарата акима Костаная рассказал о самых популярных и редких именах младенцев, родившихся в 2020 году. По информации ведомства, в Костанае мальчики рождались чаще, чем девочки.

Среди мальчиков самыми популярными именами стали — Руслан, Демид, Лев и Сулейман.

Девочкам родители чаще всего выбирали имена — Ясмина, Варвара и Ева.

Этот год также был богат и на необычные имена, которые будут носить подрастающие костанайцы. Например, мальчиков в Костанае назвали именами Шайзар и Эмир, а девочек — Богиня, Афина, Азалия, Паулина и Янина.

Всего за 2020 год родилось 4077 детей. Чуть меньше, чем в 2019 году, в тот год родилось 4338 детей.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.