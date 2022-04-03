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Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана

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25 марта в Нур-Султане контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки гражданин РК «А», планировавший покушение на Президента Казахстана и ряд высокопоставленных государственных служащих, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

«Одновременно, им планировалось совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

В результате обыска изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде», — говорится в сообщении.

Кроме того, агенту «А» отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в РК и созданию в обществе русофобских взглядов, путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов.

 

В ходе предварительного следствия гражданин РК признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и в интересах иностранного государства.

В настоящее время КНБ проводится расследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 24 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части 4 статьи 255 «Акт терроризма» УК РК.

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