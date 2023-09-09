Аграрии Костанайской области просят объявить режим ЧС. Ответ Минсельхоза

Костанайские аграрии бьют тревогу. Из-за проливных дождей, которые уже превысили все среднемноголетние данные, зерно может буквально сгнить на полях. Уже готовая пшеница начала осыпаться, а кое-где, в частности, в южных районах области, прорастать на корню.

Представители Минсельхоза, которые сейчас находятся в нашем регионе, уже озвучили меры поддержки. К примеру, будет увеличено количество льготного дизельного топлива для хлебоприемных пунктов, чтобы они могли сушить зерно. Что касается семян, то здесь предложенный вариант сельхозниками, уже рассматривается.

«Продкорпорация сообщила, что те объемы зерна, которые у них есть в их — это и продовольственный фонд страны, и коммерческие ресурсы. Уже проводится экспертиза на их возможность использования как посевного материала, чтобы, то зерно, которое показывает высокие характеристики, оно будет использовано в качестве семенного фонда», — сообщил директор департамента переработки растениеводческой продукции МСХ РК Азат Султанов.

Аграрии смогут взять эти семена, как товарный кредит, отдав осенью зерном. Помимо этого КазАгроФинанс готов уже начать принимать заявки на приобретение сушилок. В минсельхозе отметили, что они намерены увеличить денежный лимит для региона на их покупку. Однако аграрии считают, что эти меры помогут не всем. К примеру, уже сейчас зерно с полей поступает с влажностью большее 22, элеваторы, отмечают фермеры, уже стараются не брать такую пшеницу на просушку. В итоге, через несколько дней пшеница начинает гнить.

«А стоит ли вообще убирать, стоит ли заходить на поле, если мы видим, что в дальнейшем она придет в негодность — это является ЧС или не является ЧС, как к этой ситуации подходить. Она после пяти этих дождей, я думаю, коллеги поддержат меня, она на всех полях будет выглядеть именно вот так», — сказал директор ТОО «Азия Алтын 2000» Светлана Михайленко.

Костанайские аграрии подчеркивают, что уже сейчас в регионе нужно объявлять чрезвычайную ситуацию, пока можно спасти хоть что-то на полях. Однако в Минсельхозе отмечают, что не видят необходимости в этой мере на данный момент. Тем более, в стране, по их словам, есть механизм помощи и это страхование посевов.

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