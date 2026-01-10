Фермеры Казахстана сокращают или полностью отказываются от выращивания моркови на фоне запрета её экспорта. Об этом сообщил LS руководитель Союз картофелеводов и овощеводов Казахстана Байжан Уалханов.

По его словам, меры по сдерживанию цен на социально значимые продукты, которые реализует Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, могут привести к внутреннему дефициту и финансовым потерям аграриев.

Рынок перенасыщен, сбыта нет

Эксперт отмечает, что расширение перечня социально значимых продуктов с 19 до 33 позиций уже оказывает давление на рынок. Дополнительным фактором стал запрет экспорта не только в третьи страны, но и в государства ЕАЭС.

По словам Байжана Уалханова, фермеры не могут реализовать весь объём моркови на внутреннем рынке. В 2025 году наблюдалось перепроизводство как в Казахстане, так и в России. В результате внутренний рынок оказался перенасыщен, а цена упала до 80 тенге за килограмм.

Запасы могут быть утрачены весной

Отдельную проблему представляет хранение продукции. Морковь имеет более короткий срок лежкости по сравнению с картофелем и быстрее портится. Только у фермеров Павлодарской области, по оценке отрасли, накоплено свыше 120 тысяч тонн моркови.

При этом хозяйства продолжают нести расходы на хранение, не получая дохода от реализации. Как отмечает эксперт, часть производителей готова утилизировать продукцию уже сейчас из-за отсутствия спроса.

Фермеры пересматривают планы на 2026 год

Сложившаяся ситуация, по словам представителя союза, вынуждает аграриев исключать морковь из посевных планов на следующий год. По оценкам отрасли, до 50% производителей могут отказаться от её выращивания, что создаёт риск дефицита в перспективе.

Риски для продовольственной безопасности

Байжан Уалханов подчёркивает, что такая политика может привести не только к разорению фермеров, но и к усилению импортозависимости. В случае дефицита рынок будет заполнен зарубежной продукцией, что негативно скажется на продовольственной безопасности страны.

Требования к регуляторам

В союзе считают, что при введении экспортных ограничений необходимо учитывать интересы производителей. По мнению экспертов, запрет экспорта должен сопровождаться механизмами выкупа продукции внутри страны и развитием внутренней торговли. В противном случае ограничения могут нанести системный ущерб аграрному сектору.

