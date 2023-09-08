Агрометеообзор от синоптиков Казгидромета

В третьей декаде августа на преобладающей территории основной зерносеющей зоны Казахстана отмечалось выпадение обильных осадков, что снижало темпы уборочных работ.

В северной половине республики на посевах зерновых культурах в основном отмечается фаза развития «полная спелость», на отдельных участках «восковая спелость». Состояние посевов хорошее и отличное, на отдельных участках в Акмолинской и Павлодарской областях удовлетворительное.

В южных областях завершили уборку яровых зерновых культур, кроме предгорных районов Алматинской области.

Состояние теплолюбивых культур (кукуруза на зерно, рис, сахарная свекла, соя, хлопчатник) отличное и хорошее, приступили к уборке риса, продолжаются вегетационные поливы на посевах свеклы.

На наблюдаемых участках в Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях у подсолнечника отмечается фаза «цветение» и «уборочная спелость». Состояние подсолнечника в основном хорошее, местами отличное, на отдельных участках в Западно-Казахстанской и Павлодарской областях удовлетворительное.

В Алматинской, Абайской, Жетысуской, Актюбинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях на посадках картофеля отмечается фаза «увядание ботвы», на отдельных участках приступили к уборке урожая. Состояние растений отличное и хорошее.

В садах с плодовыми культурами (яблоня, груша, малина) на юге и юго-востоке страны отмечается в основном фаза развития «формирование» – «созревание плодов», продолжается массовый сбор урожая яблони. Состояние культур в основном хорошее.

В районах пастбищного животноводства выпас скота проводился повсеместно. Продолжается уборка, подвозка и скирдование трав, в Курмангазинском районе Атырауской области и в Бейнеуском районе Мангистауской области проводится стрижка овец.

Состояние травостоя на пастбищах в основном хорошее, на некоторых удовлетворительное. Отличное состояние травостоя отмечалась в Балхашском районе (станция Аул №4) Алматинской области, в Акжарском (станция Талшык) районе Северо-Казахстанской области.

Пастбища слабо стравлены, в некоторых районах умеренно стравлены. Не стравлены пастбища в Иргизском районе Актюбинской области, Мойынкумском и Шуйском районах Жамбылской области, в Шетском районе Карагандинской области, Мангистауском районе Мангистауской области, сильно стравлены в Жамбылском районе Алматинской области, в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.

На большей территории пастбищного животноводства отмечалось сухое состояние дернины, на некоторых пастбищах на юго-востоке и в центре отмечалось сырая дернина.

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