Амир и Евгений, Дария и Асан-Али стали самыми популярными именами среди маленьких костанайцев, рожденных в этом году. Ежедневно в Костанае свидетельства о рождении получают не меньше 15 детей.

Рождение ребенка для каждой семьи является очень трогательным и трепетным моментом. И, к этому событию родители готовятся заранее. Помимо покупки всего самого нужно малышу, мамы и папы, конечно же, думают о том, как они назовут свое чадо. В 2024 году среди маленьких костанайцев самыми популярными именами стали Евгения, Амир, Айлин, Асан-Али, Дария и многие другие.

«Топ самых популярных имен мальчиков — это Ансар, Амир, Илья, Даниэль, Имран, вот самые такие прям популярные. А, из девочек прям популярные имена Ясина, Айсана, Аяла, Есения, Емельян, Тихон, вот такие вот имена часто произносятся», — говорит главный специалист Костанайского отдела регистрации гражданских актов Жаухар Атамбозова.

Главный специалист рассказала, что в день в их регистрационном бюро выдается не меньше 15 свидетельств о рождении. В месяц получается около трехсот. И, среди уже привычных для всех имен, иногда встречаются уникальные и не похожие на другие. К примеру, Диора, Инжу-Маржан, Торе-Нур, Эмир-Али. Кстати, специалисты также заметили тенденцию того, что современные родители дают детям двойные имена.

«Сейчас многие родители, вот как бы, наверное, они кумиры скорее всего турецких сериалов допустим, кинофильмов можно сказать, певцов и вот из них вот допустим — Раим они ставят имя. Из турецких сериалов — Осман, Ибрагим такие имена вот ставят. Потом, Малика, Ахлам, Джеймс, Леон, Теодор вот они такие имена ставят. Риана даже вот буквально позавчера имя поставили такое», — говорит главный специалист Костанайского отдела регистрации гражданских актов Жаухар Атамбозова.

Сотрудники РАГСа также вспоминают, что в прошлом году самым популярными именами среди девочек была — Медина и Айша, а среди мальчиков — Амир и Димаш. И, раньше, мамы и папы в большинстве случаев пытались привнести в имя исторический смысл и назвать ребенка в честь какого-то выдающегося деятеля. А сегодня мода немного изменилась.

«На сегодняшний день 28 ноября в 2024 году нам в отдел РАГС сегодня поступило, через электронный портал Правительство на регистрацию деторождения ребенка такие необычные имена. Вот, Нурәділ, Асмира сегодня рождение зарегистрировали, Торе, Нелли, Ева, Умар, Айлин. Вот сегодня необычное такое самое было, это наверное в первый раз мы сами слышим — это Улсу», — говорит главный специалист Костанайского отдела регистрации гражданских актов Жаухар Атамбозова.

За десять месяцев 2024 года в Костанайской области на свет появились почти семь с половиной тысяч детей. Из них 3616 девочек и 3815 мальчиков.

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