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Air Astana отменяет все рейсы в Россию

informburo.kz

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Авиакомпания Air Astana приостановила все полеты в Россию, передает Tengrinews.kz.

«Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены», — сообщили в компании.

Как уточняется, авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов.

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