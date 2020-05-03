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Аяган Избасов — Память о Великой Отечественной войне

COVID-2019 в Казахстане

3877 - зарегистрированно

1000 - выздоровевших

26 - летальных случаев

50 - в Костанайской области

Избасов (Бермухамедов) Аяган (взял фамилию по отцу, Избасов Абдразак и Аяган двоиняшки) 1925-2001 г.г. Уроженец Джетыгаринского района. Призван в 1945 г. Старший сержант. Служил в 30 танковом полку в г.Потсдам 1945-1946 г.г. после войны служил в г. Магнитогорске. В честь 40 и 50 летия Победы награжден юбилейными медалями. За многолетний добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда». Есть внуки и правнуки.

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