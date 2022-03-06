Пассажиры отменённых рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета по месту приобретения.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменяет рейсы в Казахстан с 8 марта, сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК, передает informburo.kz

«По информации авиакомпании «Аэрофлот», в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов, «Аэрофлот» приостанавливает выполнение всех регулярных рейсов в Казахстан с 00.00 часов 8 марта по московскому времени», – говорится в сообщении.

Пассажиры отменённых рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета по месту приобретения. Возврат за неиспользованную перевозку можно произвести в любое время до конца этого года или переоформить её без штрафов на другие даты до конца этого года с сохранением маршрута.

«Пассажирам рекомендуется следить за информационными сообщениями авиакомпании и индивидуальным информированием по указанным в бронировании контактным данным. Более подробная информация размещена на сайте авиакомпании», – добавили в КГА.

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