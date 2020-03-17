«Аэрофлот» приостанавливает полёты в Казахстан

Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает полёты из Москвы в Казахстан, сообщается на сайте авиаперевозчика, сообщает informburo.kz

Рейсы приостановлены на следующий период:

в Алматы – с 23 марта по 23 апреля;

в Костанай – с 21 марта по 22 апреля;

в Караганду – с 19 марта по 23 апреля;

в Нур-Султан – с 20 марта по 23 апреля;

в Актау – с 23 марта по 23 апреля;

в Актобе – с 23 марта по 23 апреля;

в Шымкент – с 23 марта по 22 апреля;

в Атырау – с 24 марта по 23 апреля.

Для возвращения в Россию её граждан «Аэрофлот» продолжит выполнение рейсов:

с 17-18 по 22-23 марта 2020 года по маршруту Шереметьево – Алматы – Шереметьево;

С 17-18 по 19-20 марта 2020 года по маршруту Шереметьево – Нур-Султан – Шереметьево;

17, 19, 21 марта 2020 года по маршруту Шереметьево – Актобе – Шереметьево;

18, 21 марта 2020 года по маршруту Шереметьево – Шымкент – Шереметьево;

17-22 марта 2020 года по маршруту Шереметьево – Атырау – Шереметьево;

17-18 марта 2020 года по маршруту Шереметьево – Караганда – Шереметьево;

18-19 марта 2020 года по маршруту Шереметьево – Костанай – Шереметьево;

17-20 марта 2020 года по маршруту Шереметьево – Актау – Шереметьево.

Пассажирам отменённых рейсов, а также пассажирам, подпадающим под ограничения страны отправления, назначения или трансфера с билетами на рейсы «Аэрофлота» с датой оформления билета до 31 мая 2020 года, предлагается на выбор:

оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретённый билет по месту его приобретения не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) независимо от срока действия билета;

однократное изменение даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания без дополнительных сборов;

однократное изменение маршрута на любые рейсы «Аэрофлота» и/или даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) без дополнительных сборов за переоформление, с доплатой разницы в стоимости перевозки, если она возникнет.

Компания РЖД также сообщила об отмене пассажирских поездов в Казахстан с 17 марта из-за пандемии коронавируса Covid-19.

«В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно», – говорится в сообщении ОАО РЖД.

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