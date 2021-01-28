«Аэрофлот» продлил запрет на полеты в семь городов Казахстана

Aircraft landing on runway
«Аэрофлот» внес изменения в программу полетов регулярных международных рейсов, что связано с пандемией. Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании, передает Tengrinews.kz.
С 28 марта по 30 апреля отменены рейсы из Москвы в Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Караганду, Костанай, Шымкент.
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