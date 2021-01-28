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«Аэрофлот» продлил запрет на полеты в семь городов Казахстана

Aircraft landing on runway

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«Аэрофлот» внес изменения в программу полетов регулярных международных рейсов, что связано с  пандемией. Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании, передает Tengrinews.kz

С 28 марта по 30 апреля отменены рейсы из Москвы в Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Караганду,  Костанай, Шымкент.

«Пассажирам отмененных рейсов, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств за авиабилеты будет осуществлен автоматически в соответствии с формой оплаты и действующими правилами. Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж «Аэрофлота» или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту их приобретения», — проинформировали в компании.
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