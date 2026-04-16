Аэропорт Аркалыка готовят к запуску: когда откроют и куда можно будет улететь

Строительство воздушной гавани в Аркалыке выходит на завершающий этап. В настоящее время здесь возводится современный пассажирский терминал, параллельно ведётся подведение инженерных сетей. Проект реализуется по поручению главы государства, его общая стоимость составляет 20,4 млрд тенге.

Как будет устроен новый терминал

По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог акимата Костанайской области Алмаза Есенжолова, в здании уже формируются ключевые зоны обслуживания пассажиров.

АЛМАЗ ЕСЕНЖОЛОВ, руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог акимата Костанайской области:

— В настоящее время мы находимся в зоне будущего главного фойе. Позади — входная группа. Уже предусмотрены зона прилёта с багажной лентой и зона вылета. Также планируется открытие двух буфетов — для ожидающих пассажиров и провожающих.

Дизайн и архитектура: акцент на современность

Как отмечают в акимате, внешний облик аэропорта продуман с учётом современных архитектурных и дизайнерских решений. Новый терминал обещает стать одним из заметных объектов города.

Куда можно будет улететь из Аркалыка

На первом этапе планируется запуск авиасообщения по направлениям «Аркалык – Костанай», «Аркалык – Астана» и «Аркалык – Алматы». Эти маршруты отнесены к социально значимым и будут субсидироваться за счёт бюджета. Пропускная способность аэропорта составит до 70 пассажиров в час. Обслуживать рейсы будут воздушные суда малой авиации.

Когда откроют аэропорт

АЛМАЗ ЕСЕНЖОЛОВ, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области:

— Рисков по срокам нет. Проект приурочен к 70-летию Аркалыка. Все дорожные карты утверждены, завершение работ планируется до конца июля. Уже с 1 августа аэропорт будет готов к приёму пассажирских судов. Общая штатная численность составит 134 человека, в одну смену — порядка 70 сотрудников.

Новые дороги: как изменится логистика региона

Параллельно в регионе реализуется ещё один крупный инфраструктурный проект — строительство автомагистрали «Центр – Запад». Трасса свяжет Астану с западными регионами страны, пройдя через Аркалык, Торгай и Иргиз, и обеспечит выход к Транскаспийскому международному транспортному коридору.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Костанайской области:

— Сейчас, чтобы доехать до столицы, люди преодолевают около 1438 километров. После реализации проекта расстояние сократится до 889 километров. Это на 549 километров меньше, что существенно упростит логистику и передвижение.

Ремонт трассы до области Улытау завершён

Кроме того, уже завершён ремонт участка дороги от Аркалыка до области Улытау. Общая протяжённость трассы составляет 954 километра, из них 125 километров проходят по территории Костанайской области. Дорога, построенная ещё в 1980-х годах, имела высокий уровень износа, поэтому её обновление стало долгожданным для жителей региона.

