Тесты уходят в прошлое: как изменится аттестация казахстанских учителей

В Казахстане планируют внедрить новую модель аттестации педагогов. Как сообщили в министерстве просвещения, одним из ключевых изменений станет отмена тестирования для оценки знаний учителей.

На сегодня тестирование для большинства действующих педагогов уже приостановлено. Однако полностью от него не отказываются — сдавать экзамен всё же придётся отдельным категориям.

Кто всё-таки будет сдавать тесты

Как пояснили в управлении образования Костанайской области, тестирование сохранят для начинающих специалистов.

АННА ЛАЗАРЕВА, пресс-секретарь управления образования акимата Костанайской области

— Во-первых, тест будут сдавать выпускники вузов, которые впервые приходят в профессию — это необходимо, чтобы оценить их уровень подготовки «на входе». Во-вторых, его будут сдавать молодые учителя через два года работы при аттестации на первую категорию «педагог-модератор».

Также в системе произойдут изменения в документообороте.

Аттестация уйдёт в «цифру»

Портфолио педагогов полностью переведут в электронный формат. Оно будет формироваться через платформу Ustaz platform, что избавит учителей от необходимости собирать бумажные документы.

От авторских программ откажутся

Кроме того, отменяется требование по разработке авторских программ. Ранее учителя были обязаны их создавать и предоставлять при аттестации.

Новая модель оценки будет ориентирована на практическую работу педагога — достижения учеников и качество образовательного процесса.

Учителя о нововведениях

Учитель английского языка физико-математического лицея Костаная Ирина Пушакова, которая работает в школе уже 16 лет, рассказала, что изменения стали неожиданными.

ИРИНА ПУШАКОВА, учитель

— Мы должны были сдавать тесты, у нас должна была быть вторая попытка, но из-за изменений сейчас ждём официального письма.

Тестирование — это не всегда показатель работы. Показатель — это портфолио, результаты учеников, то, ради чего мы вообще пришли в профессию.

При этом педагог считает, что для молодых специалистов тестирование всё же необходимо — оно помогает оценить уровень подготовки кандидатов.

Больше времени — на учеников

Отмену авторских программ учителя встретили положительно. По их словам, их разработка требовала значительных временных и методических ресурсов.

Освободившееся время педагоги смогут направить на основную работу — обучение и развитие учеников.

