USD 474.08 EUR 558.28 RUB 6.26

ИИН в чеке: новые требования могут ввести в Казахстане

— Сегодня, 20:20
Изображение для новости: ИИН в чеке: новые требования могут ввести в Казахстане

pixabay.com

Министерство финансов Казахстана подготовило проект приказа, предусматривающий изменения в требования к содержанию чеков контрольно-кассовых машин, сообщает zakon.kz

Что изменится

Согласно документу, предлагается дополнить перечень обязательных реквизитов чека. В частности, для медицинских услуг и лекарственных средств планируется ввести обязательное указание индивидуального идентификационного номера (ИИН) пациента.

Для чего это нужно

В Минфине считают, что нововведение позволит усилить контроль за целевым и эффективным использованием средств Фонда социального медицинского страхования.

Также ожидается, что это повысит прозрачность финансовых операций и поможет снизить уровень теневой экономики.

Обсуждение проекта

Проект приказа размещён на портале «Открытые НПА» и вынесен на публичное обсуждение. Оно продлится до 29 апреля.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.