ИИН в чеке: новые требования могут ввести в Казахстане

Министерство финансов Казахстана подготовило проект приказа, предусматривающий изменения в требования к содержанию чеков контрольно-кассовых машин, сообщает zakon.kz
Что изменится
Согласно документу, предлагается дополнить перечень обязательных реквизитов чека. В частности, для медицинских услуг и лекарственных средств планируется ввести обязательное указание индивидуального идентификационного номера (ИИН) пациента.
Для чего это нужно
В Минфине считают, что нововведение позволит усилить контроль за целевым и эффективным использованием средств Фонда социального медицинского страхования.
Также ожидается, что это повысит прозрачность финансовых операций и поможет снизить уровень теневой экономики.
Обсуждение проекта
Проект приказа размещён на портале «Открытые НПА» и вынесен на публичное обсуждение. Оно продлится до 29 апреля.
