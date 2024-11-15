ИИН в чеке: новые требования могут ввести в Казахстане

Министерство финансов Казахстана подготовило проект приказа, предусматривающий изменения в требования к содержанию чеков контрольно-кассовых машин, сообщает zakon.kz

Что изменится

Согласно документу, предлагается дополнить перечень обязательных реквизитов чека. В частности, для медицинских услуг и лекарственных средств планируется ввести обязательное указание индивидуального идентификационного номера (ИИН) пациента.

Для чего это нужно

В Минфине считают, что нововведение позволит усилить контроль за целевым и эффективным использованием средств Фонда социального медицинского страхования.

Также ожидается, что это повысит прозрачность финансовых операций и поможет снизить уровень теневой экономики.

Обсуждение проекта

Проект приказа размещён на портале «Открытые НПА» и вынесен на публичное обсуждение. Оно продлится до 29 апреля.

