В Казахстане с 1 мая вводят новые правила для крипторынка

С 1 мая 2026 года в Казахстане начнёт действовать обновлённая система регулирования цифровых активов. Изменения расширяют контроль над рынком и устанавливают требования для новых участников, включая криптообменники и криптобиржи. Об этом сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Работа только по лицензии
Согласно новым нормам, провайдеры услуг цифровых активов смогут вести деятельность только при наличии лицензии или после регистрации в Национальном Банке. Именно регулятор будет определять правила их работы.
Цифровые активы — как новый инструмент инвестиций
В Нацбанке подчеркнули, что поправки закрепляют цифровые финансовые активы как отдельную категорию инвестиционных инструментов. К ним относятся стейблкоины, обеспеченные денежными средствами, токенизированные активы — такие как недвижимость, товары и драгоценные металлы, а также финансовые инструменты, включая акции и облигации.
Отмечается, что такие активы позволяют переводить реальные ресурсы в цифровую форму, повышать их ликвидность, упрощать доступ бизнеса к финансированию, снижать издержки и ускорять расчёты. Кроме того, использование технологий распределённого реестра повышает прозрачность операций.
Банкам расширяют возможности
Новые поправки также затрагивают банковский сектор. Финансовые организации получат право выпускать собственные цифровые активы, инвестировать в них и участвовать в капитале операторов цифровых платформ и криптобирж.
Казахстан ориентируется на мировой опыт
В Нацбанке отметили, что при разработке регулирования учитывается международная практика. Казахстан активно взаимодействует с регуляторами стран СНГ, а также США, Австралии, Швейцарии и других государств, чтобы внедрять лучшие решения и повышать инвестиционную привлекательность страны.
Цифровой тенге — не криптоактив
Отдельно подчёркивается, что цифровой тенге не относится к цифровым активам. Это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами.
Цифровой тенге выпускается Национальным Банком и является его прямым обязательством, при этом может использоваться в расчётах, в том числе при операциях с цифровыми активами.
