Договор о покупке здания аэровокзала с земельным участком в Аркалыке между управлением пассажирского транспорта и автодорог акимата Костанайской области и ИП Танат подписали 6 декабря 2024 года, сообщает inbusiness.kz.

Эту покупку в рамках ноябрьской сессии костанайского областного маслихата одобрили депутаты. Тогда же было сказано, что взлетно-посадочную полосу и перрон для самолетов государству уже передали.

«Ориентировочная стоимость работ по восстановлению деятельности аэропорта города Аркалыка составит 7,7 млрд тенге. В этой сумме разработка проектно-сметной документации – 40 млн тенге, ремонт взлетно-посадочной полосы – 1,6 млрд тенге, строительство терминала – 4 млрд тенге, метеорологическое и радиотехническое оборудование – 1,9 млрд тенге, а также затраты на покупку спецтехники – 190 млн тенге», – отметили в областном управлении пассажирского транспорта и автодорог на запрос редакции.

В 2025 году запланировали уже само строительство, а также и реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

В результате пропускная способность аэропорта должна составить 70 пассажиров в час. Ожидается, что из Аркалыка можно будет улететь в Астану и Костанай. Работать на этих рейсах будут малые суда.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.