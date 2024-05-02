Аэропорт Астаны не будет работать ночью

Данная мера связана с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщается на официальном сайте аэропорта nn-airport.kz.

«Сообщаем о введении изменений рейсов в международном аэропорту Астаны. С 1 мая 2024 года и до окончания ремонта в период с 22.00 и до 6.00 часов местного времени аэродром столичного аэропорта будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов».

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