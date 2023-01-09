Аэропорт, больницы, библиотеки. Ложные вызовы о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в полицию Костаная

Досудебное расследование по нескольким фактам лжетерроризма начала полиция Костаная.
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Сегодня, 9 января, в полицию города поступил ряд ложных вызовов о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях аэропорта, больниц, библиотек и других объектов, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Полицейские тщательно проверили звонки, все они оказались ложными.
Полиция занимается установлением личности подозреваемого. Начато досудебное расследование по ст. 273 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».