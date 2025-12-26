Агентство по защите и развитию конкуренции провело комплекс антимонопольных мер в отношении субъектов рынка аэропортовых услуг в регионах страны по фактам установления и поддержания монопольно высоких цен на авиационное топливо.
Нарушения в Костанайской области
Департамент Агентства по Костанайской области завершил расследование в отношении АО Международный аэропорт «Костанай» имени Ахмета Байтұрсынұлы. В действиях общества были выявлены признаки злоупотребления доминирующим положением, предусмотренные подпунктом 1 статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.
По итогам расследования в отношении акционерного общества возбуждено административное производство по части 3 статьи 159 КоАП РК. Решением специализированного суда по административным правонарушениям субъект рынка привлечён к административной ответственности. Общая сумма штрафа и конфискации монопольного дохода составила 16,6 млн тенге. Постановление суда вступило в законную силу.
Кроме того, в адрес аэропорта вынесено предписание о прекращении нарушений антимонопольного законодательства.
Ситуация в Кызылординской области
Аналогичные меры были приняты Департаментом Агентства по Кызылординской области в отношении АО Аэропорт «Коркыт Ата». В ходе расследования установлено необоснованное завышение стоимости авиационного топлива, что также квалифицировано как нарушение подпункта 1 статьи 174 Предпринимательского кодекса РК.
По результатам проверки на общество наложен штраф в размере 7,3 млн тенге, а также конфискован монопольный доход в сумме 2,5 млн тенге.
Снижение цен на авиатопливо
В рамках исполнения выданного предписания цена реализации авиационного топлива в аэропорту «Коркыт Ата» была снижена с 780 000 тенге до 533 750 тенге за тонну (без учёта НДС).
В Агентстве подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению нарушений антимонопольного законодательства на рынке аэропортовых услуг будет продолжена.
Костанайские синоптики дали прогноз на субботу
Ребёнок погиб: в районе Костанайской области произошел пожар
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.