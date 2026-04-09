АЭС в Костанае: регион рассматривают для строительства станции в будущем

В Казахстане изучают возможность строительства атомной электростанции в Костанайской области. Об этом сообщил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, передает tengrinews.kz
По его словам, для стабильного энергоснабжения страны планируется возведение не менее трёх, а в перспективе — четырёх АЭС.
Где могут построить станции
Как отметил глава агентства, уже определён ряд потенциальных площадок с учётом энергобаланса, а также экологических и сейсмических требований.
Среди ключевых направлений рассматриваются:
— район Балхаша, где возможно размещение сразу нескольких энергоблоков;
— Курчатов — как площадка для малых и средних реакторов;
— Западный Казахстан, где есть опыт эксплуатации энергетических установок.
Костанай — в долгосрочной перспективе
Отдельно Саткалиев отметил, что Костанайская область также может войти в число потенциальных площадок.
«Исходя из прогнозов энергобаланса, Костанай может рассматриваться как перспективный регион для строительства АЭС в отдалённой перспективе — через 20–30 лет», — сообщил он.
Таким образом, регион рассматривается как возможное место для размещения атомной станции, однако речь идёт о долгосрочных планах.
