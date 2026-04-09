Нет аптечки — штраф: что обязаны возить водители в 2026 году

В Казахстане напомнили о базовых требованиях к оснащению автомобиля. В 2026 году они остаются неизменными и направлены на безопасность водителя и других участников дорожного движения, передает tengrinews.kz

Что обязательно иметь в машине

Согласно правилам, каждый водитель обязан возить с собой минимальный набор:

— огнетушитель;

— аптечку;

— знак аварийной остановки.

Важно, чтобы все элементы были исправны. Просроченная аптечка или нерабочий огнетушитель приравниваются к их отсутствию.

Штраф за нарушение

Отсутствие обязательного набора подпадает под требования статьи 590 КоАП РК. За это предусмотрен штраф в размере 5 МРП — в 2026 году это около 21 600 тенге.

Что должно быть в аптечке

Автомобильная аптечка должна соответствовать перечню Минздрава и включать средства первой помощи: бинты, салфетки, жгут, пластыри, перчатки, ножницы и антисептики.

Срок годности аптечки — в среднем 4–5 лет, но важно проверять состояние каждого элемента. При истечении сроков комплект нужно обновить полностью или частично.

Требования к огнетушителю

Для легкового автомобиля требуется минимум один огнетушитель объёмом не менее 2 литров. Он должен быть исправным, с пломбой и актуальным сроком обслуживания.

Чаще всего используются порошковые модели — они доступны и универсальны. Более дорогой вариант — хладоновые огнетушители, которые не повреждают электронику.

Знак аварийной остановки

Знак должен быть заводского изготовления, устойчивым и со светоотражающими элементами. Повреждённые или самодельные варианты не считаются соответствующими требованиям.

Что ещё желательно иметь

Хотя это не обязательные элементы, водителям рекомендуют держать в машине:

— светоотражающий жилет;

— буксировочный трос;

— домкрат и запасное колесо (если предусмотрено комплектацией).

Для дальних поездок также советуют брать воду, зарядные устройства и базовый аварийный набор.

Проверка багажника

Проверка багажника возможна только при наличии законных оснований — например, в рамках правонарушения или спецмероприятий. Досмотр проводится с понятыми или под видеозаписью и оформляется документально.

Таким образом, водителям важно не только иметь обязательный набор, но и следить за его состоянием — это напрямую влияет на безопасность на дороге и помогает избежать штрафов.

