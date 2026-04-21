Свалка среди могил: жители Костаная жалуются на состояние кладбища

Жители Костаная возмущены состоянием городского кладбища. По словам подписчицы, вблизи мест захоронений образовались стихийные свалки бытового и строительного мусора.

«Пакеты, пластиковые бутылки, обломки — к памятникам невозможно подойти. Это не только нарушение санитарных норм, но и неуважение к памяти усопших и их близким. Люди приходят почтить родных, а видят грязь и отсутствие ухода», — говорится в обращении.

В пресс-службе акимата Костаная ситуацию объяснили сезонной нагрузкой. По данным ведомства, в преддверии Родительского дня жители активно убирают могилы, из-за чего на территории кладбища площадью 118 гектаров временно увеличился объём отходов.

В настоящее время подрядная организация переведена на усиленный режим работы, задействована дополнительная техника. Полную очистку территории планируется завершить до 23 апреля.

В акимате также призвали горожан соблюдать чистоту и складировать мусор только в специально отведённых местах.

Декретные и пособия по безработице: правила начисления изменят Министерство труда и социальной защиты населения подготовило изменения в правила социального страхования. Поводом для реформы...

Скрытые патрули в Костанае: комментарий полиции В Департаменте полиции Костанайской области прокомментировали распространяющуюся информацию о якобы работе скрытых патрулей. По данным...