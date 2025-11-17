Земля есть, но не для всех: сколько ждать бесплатный участок в РК

В Казахстане сохраняется возможность бесплатно получить земельный участок от государства, однако рассчитывать на быстрое получение не стоит. Сегодня в очереди числится более 4 млн человек, тогда как ежегодно выдают лишь несколько десятков тысяч участков, сообщает nur.kz

Государство предоставляет землю для трёх целей: индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — до 10 соток, ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ) — до 15 соток на орошаемых и до 25 соток на неорошаемых землях, а также садоводство и дачное строительство — до 12 соток.

Как получить участок

Для постановки в очередь на 10 соток под ИЖС достаточно подать заявку онлайн через портал Электронное правительство Казахстана. Бумажные документы не требуются — необходима только электронная цифровая подпись.

Подать заявку можно в любом регионе, независимо от прописки. Допускается регистрация сразу в нескольких регионах, однако получить в итоге можно только один участок. При этом в Алматы и Астане свободных земель под ИЖС нет.

Сколько ждать

Очередь на землю остаётся одной из самых длинных: более 4 млн заявителей при ограниченных темпах выдачи. В среднем ожидание занимает от 5–6 лет, но чаще — 10–15 лет и более.

Основная причина — требования законодательства. Перед выдачей участков государство обязано обеспечить инфраструктуру: провести воду и электричество. Эти работы выполняются за счёт бюджета, что замедляет процесс.

Важно, что очередь полностью автоматизирована. Посредники не могут ускорить её продвижение — максимум, что они предлагают, это платные консультации.

Как подать заявку и проверить очередь

Чтобы встать в очередь, нужно выбрать раздел «Недвижимость» на портале, затем вкладку «Земельные отношения» и услугу постановки на очередь для ИЖС. После выбора региона заявка подписывается ЭЦП.

Проверить статус можно там же — через услугу актуализации данных. Система покажет номер в очереди, дату подачи и текущее состояние заявки.

Что дальше после получения

После получения участка его необходимо осваивать. До завершения строительства земля находится в аренде и переходит в собственность только после ввода дома в эксплуатацию.

Обычно на строительство отводится до трёх лет. Конкретные сроки устанавливают местные исполнительные органы. Если за это время работы не начаты, участок могут изъять и вернуть государству.

@Автор Илья Манаев

Декретные и пособия по безработице: правила начисления изменят Министерство труда и социальной защиты населения подготовило изменения в правила социального страхования. Поводом для реформы...

Скрытые патрули в Костанае: комментарий полиции В Департаменте полиции Костанайской области прокомментировали распространяющуюся информацию о якобы работе скрытых патрулей. По данным...

Казахстанским педагогам повысят выплаты после аттестации: что изменится Реализация закона «О статусе педагога» уже дала заметные результаты. По данным международного исследования TALIS-2024, доля...