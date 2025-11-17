Декретные и пособия по безработице: правила начисления изменят

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило изменения в правила социального страхования. Поводом для реформы стали итоги проверки Высшая аудиторская палата Казахстана, выявившей схемы искусственного завышения доходов ради получения повышенных выплат из Государственный фонд социального страхования, передает inbusiness.kz

Как пояснили в ведомстве, главная цель нововведений — повысить прозрачность системы и минимизировать влияние человеческого фактора за счёт автоматизации.

Автоматическая проверка и отказ в платежах

Одним из ключевых изменений станет внедрение жёсткого форматно-логического контроля на уровне госкорпорации Правительство для граждан.

Если ранее ошибки выявлялись уже при назначении пособий, то теперь система будет автоматически отклонять некорректные платежи. В частности, взносы вернут отправителю, если:

— сумма рассчитана с дохода выше 7-кратного размера минимальной зарплаты;

— платеж сделан за будущие периоды (за исключением отдельных категорий самозанятых);

— указаны неверные данные или отсутствует ИИН;

— отчисления произведены за граждан, достигших пенсионного возраста.

Усилят проверку доходов

Дополнительный контроль коснётся подтверждения реальной занятости. Филиалы ГФСС получат право глубже проверять доходы, особенно у индивидуальных предпринимателей, лиц частной практики и малого бизнеса.

При сомнениях фонд сможет запрашивать подтверждающие документы напрямую.

Возможна приостановка выплат

В новых правилах предусмотрен механизм временной остановки пособий. Если по банковскому счёту получателя не фиксируются расходные операции более трёх месяцев, выплаты могут приостановить до выяснения обстоятельств.

Эта мера направлена на предотвращение начислений тем, кто утратил право на помощь или покинул страну.

Проще возврат средств

При этом для добросовестных плательщиков процедура возврата ошибочных платежей станет быстрее и удобнее.

Срок оказания услуги составит до 15 рабочих дней, а на исправление документов отводится один месяц. Большинство процедур переведут в онлайн через портал Электронное правительство Казахстана, хотя подача через ЦОН также сохранится.

Без нагрузки на бюджет

В министерстве подчёркивают, что внедрение изменений не потребует дополнительных бюджетных расходов. Напротив, усиление контроля должно повысить устойчивость системы социального страхования.

Для граждан, работающих официально, правила останутся прежними. Однако для тех, кто использовал систему для финансовых манипуляций, условия существенно ужесточатся.

Отмечается, что проект уже согласован с профильными госорганами, а его публичное обсуждение завершилось 20 апреля.