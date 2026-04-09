Пенсионная реформа в Казахстане: обсуждают новую модель «4+1»

В Казахстане продолжается обсуждение возможных изменений в пенсионной системе. Один из предложенных вариантов касается нового принципа формирования накоплений и выплат после выхода на пенсию. Подробности приводит корреспондент Tengrinews.kz.

Один из рассматриваемых подходов — модель «4+1». Согласно ей, часть обязательных пенсионных взносов работодателя предлагается направлять на личные счета граждан, а часть — в общий фонд для пожизненных выплат. Об этом сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) в ответе на официальный запрос редакции.

Как формируется пенсия сейчас

В ЕНПФ напомнили, что обязательные взносы работодателя начали вводить с 2024 года с постепенным увеличением ставки. В 2024 году она составляла 1,5%, в 2025 — 2,5%, в 2026 — 3,5%. Далее планируется рост до 4,5% в 2027 году и до 5% в 2028 году.

Сейчас эти средства поступают на условные пенсионные счета. При этом 10% обязательных взносов работников зачисляются на их индивидуальные счета. Накопления, сформированные за счёт работодателя, пока не считаются собственностью граждан и не подлежат наследованию.

В чём суть модели «4+1»

Предлагаемая схема предусматривает распределение взносов работодателя следующим образом:

— 4% — на индивидуальные пенсионные счета;

— 1% — в общий пенсионный фонд.

Если модель внедрят, общий объём средств на личных счетах увеличится до 14%: это 10% взносов работника и ещё 4% от работодателя.

Что это даст будущим пенсионерам

В ЕНПФ считают, что такая система позволит быстрее накапливать средства и получать дополнительный инвестиционный доход. Также расширятся возможности управления накоплениями, включая передачу их частным управляющим и оформление пенсионного аннуитета.

Важно, что средства, накопленные на индивидуальных счетах (включая долю работодателя), будут принадлежать гражданину. Их можно будет наследовать и получать до полного использования.

Как будут идти выплаты

После выхода на пенсию выплаты сначала будут производиться из личных накоплений. По расчётам фонда, при регулярных взносах этих средств может хватить примерно до 80 лет.

После этого выплаты планируется продолжать из общего пенсионного фонда — пожизненно и на прежнем уровне.

Почему обсуждение началось сейчас

О возможных изменениях в пенсионной системе говорят уже несколько месяцев. В марте 2026 года министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев сообщил, что рассматривается новая схема распределения взносов работодателя по принципу «4% + 1%».

По его словам, такая модель может помочь обеспечить пожизненные выплаты и снизить риски, когда у части граждан накопления заканчиваются раньше.

Предложения Сената

Позже инициативу обсудили и в Сенате. Депутат Амангельды Нугманов предложил сделать систему более гибкой.

В частности, он выступил за переход от преимущественно возрастного принципа назначения пенсии к модели, где учитываются трудовой стаж, состояние здоровья и фактическая трудоспособность.

Также прозвучали предложения о возможности досрочного выхода на пенсию по медицинским показаниям и создании специальной рабочей группы для проработки реформы.

