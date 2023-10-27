Айфоны, брендовые сумки. Коснется ли налог на роскошь предметов, купленных в кредит

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Сената рассказал, что налог на роскошь коснется и имущества, взятого в кредит, сообщает Zakon.kz.

Налог на роскошь будет касаться всего дорогого имущества, и неважно, каким образом его приобрели.

«Неважно, как человек покупает: в долг берет или в кредит. Главное, чтобы он оплатил регистрационный сбор за тот или иной объект движимого или недвижимого имущества. Например, автомобиль, стоимостью условно 200 тысяч долларов. Даже если в кредит купят, будут платить налог на роскошь. (…) Если человек покупает и частично берет автокредит, дорогой мой, заплати налог на роскошь помимо налога на транспорт», — сказал Алибек Куантыров.

Шкалу и суммы сейчас пока обсуждают.

Журналисты поинтересовались, будут ли облагаться налогом на роскошь айфоны и брендовые сумки.

«Айфон – нет. Мы же говорим про дорогостоящие вещи. Айфон стоит максимум полторы-две тысячи долларов. Это его вообще не касается. Бредовая одежда, сумочка, которая стоит две-три тысяч долларов, здесь никто не обеднеет, если оплатит налог на роскошь. Но я не знаю, сколько сумочки стоят. Я знаю, что сумочки дороже могут стоить», — отметил Алибек Куантыров.

Министр также сообщал, что налог на роскошь в основном коснется дорогостоящего импортного имущества. Взимать его будут при ввозе в Казахстан.

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