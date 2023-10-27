USD 477.21
EUR 505.89
RUB 4.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Айфоны, брендовые сумки. Коснется ли налог на роскошь предметов, купленных…

Айфоны, брендовые сумки. Коснется ли налог на роскошь предметов, купленных в кредит

Фото взято с сайта ru.dhgate.com

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Сената рассказал, что налог на роскошь коснется и имущества, взятого в кредит, сообщает Zakon.kz.

Налог на роскошь будет касаться всего дорогого имущества, и неважно, каким образом его приобрели.

«Неважно, как человек покупает: в долг берет или в кредит. Главное, чтобы он оплатил регистрационный сбор за тот или иной объект движимого или недвижимого имущества. Например, автомобиль, стоимостью условно 200 тысяч долларов. Даже если в кредит купят, будут платить налог на роскошь. (…) Если человек покупает и частично берет автокредит, дорогой мой, заплати налог на роскошь помимо налога на транспорт», — сказал Алибек Куантыров.

Шкалу и суммы сейчас пока обсуждают.

Журналисты поинтересовались, будут ли облагаться налогом на роскошь айфоны и брендовые сумки.

«Айфон – нет. Мы же говорим про дорогостоящие вещи. Айфон стоит максимум полторы-две тысячи долларов. Это его вообще не касается. Бредовая одежда, сумочка, которая стоит две-три тысяч долларов, здесь никто не обеднеет, если оплатит налог на роскошь. Но я не знаю, сколько сумочки стоят. Я знаю, что сумочки дороже могут стоить», — отметил Алибек Куантыров.

Министр также сообщал, что налог на роскошь в основном коснется дорогостоящего импортного имущества. Взимать его будут при ввозе в Казахстан.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.



Предыдущая новость

Минтуризма обратилось к казахстанцам, купившим туры в Египет
Следующая новость

Казахстанцы смогут дистанционно получить повторную консультацию врача