За минувшую неделю в ситуационный центр «Айкомек» поступило свыше 1000 обращений от костанайцев. В антирейтинге — уличное освещение, состояние дорог, вывоз твёрдых бытовых отходов и перебои с электричеством. Отдельный блок жалоб — повреждённые остановочные павильоны: зафиксировано восемь случаев. Один из новых павильонов на проспекте Назарбаева пострадал от вандалов.

Аким Костаная Марат Жундубаев осудил подобные действия и призвал к строгой ответственности нарушителей:

— «У нас стёкла выбивают, в прошлом году вообще из травматического пистолета стреляли. Один человек головой разбил стекло. Культура должна какая-то быть. Остановки где-то помяты — это бетонные конструкции, не железные. Бьют, пинают, стёкла красят, вырывают. Надо привлекать за это к ответственности — и демонстративно. Это порча государственного имущества».

В акимате подчёркивают, что обращения жителей оперативно направляются службам для отработки по адресам. Горожан просят и дальше сообщать о неисправностях и фактах вандализма через «Айкомек» с указанием точного местоположения и, по возможности, фотографий.

