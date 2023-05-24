Аймагамбетов ответил на заявление о бесполезности переноса последнего звонка на 1 июня

В кулуарах мажилиса экс-министра образования, депутата Асхата Аймагамбетова, спросили, насколько обоснованно было решение о продлении учебного года и переносе последнего звонка с 25 мая на 1 июня, передает zakon.kz

В кулуарах Мажилиса 24 мая журналисты отметили, что цель, ради которой продлили учебный год, не оправдала себя. Дети не занимаются, а сдают учебники или сидят на классных часах. Асхат Аймагамбетов сказал, что его дети в этот период занимаются уроками. В разных регионах, по его словам, ситуация обстоит по-разному, и решать этот вопрос должно министерство просвещения.

«Если собирают учебники, этот вопрос надо задавать не мне. Этот вопрос надо задавать Министерству просвещения. Я уверен в том, что коллеги занимаются этим вопросом. Там достаточно квалифицированный состав. Работники, которые знают свою работу. Уверен в том, что наши коллеги этими вопросами занимаются и своевременно разберутся», — сказал Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что на политической работе, в качестве министра или другого госслужащего, важно принимать не только те решения, которые всем понравятся, к примеру, повышение заработной платы, решение социальных проблем, но и непопулярные решения, если они нужны для этой страны.

«Например, мы вводили ротацию директоров школ. Тоже 7 тысячам директоров школ вряд ли это решение понравилось. Мы говорили об ограничении срока работы директоров школ пятью годами. Это тоже, я не думаю, что всем одинаково понравилось. И так далее. Любое решение может быть воспринято как положительно, так и отрицательно. Главное, я всегда говорю: надо, чтобы было обоснование, чтобы было исследование, риски, «за» и «против». И самое главное, надо смотреть не только, как это повлияет на отношение к тебе со стороны общества, может быть. Самое главное – принимать решения, которые нужны стране. Я думаю, этот подход является очень важным, и мы старались принимать такие решения», отметил Аймагамбетов

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