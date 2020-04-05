Аймагамбетов высказался о сроках приведения ЕНТ

Сроки проведения Единого национального тестирования в Казахстане пока не планируют менять. Об этом рассказал в ходе онлайн-брифинге сообщил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, передает BaigeNews.kz.

«Сроки проведения ЕНТ остались без изменений. В конце июня мы планируем проведение тестирование. Для переноса оснований нет», — сказал Аймагамбетов.

По его словам, доступны бесплатные пробные тесты для школьников выпускных классов, чтобы они смогли хорошо подготовиться к ЕНТ.

«На сегодняшний день более 70 вариантов уже есть. При необходимости мы сейчас будем добавлять варианты. Наша задача, чтобы дети были насколько возможно готовы к ЕНТ», — добавил министр.

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