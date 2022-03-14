Айман Умарова: Только Президент своими решительными действиями сохранил государство

Правозащитница Айман Умарова отметила роль Президента Касым-Жомарта Токаева, передает Tengrinews.kz.

Айман Умарова считает, что основной целью январских событий был насильственный захват власти.

«Только Президент своими решительными действиями остановил хаос и сохранил государство», — сказала она, выступая на заседании Мажилиса.

Также адвокат заявила, что организаторы беспорядков мстили Президенту.

«После прихода к власти Касым-Жомарта Токаева и создания НСОД начали проводиться политические и другие реформы. Особое внимание Президент уделял правам человека, и для КНБ, обладающего безграничной властью и держащего людей в терроре, ситуация начала выходить из-под контроля».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.