Айман Умарова: Только Президент своими решительными действиями сохранил государство

Фото: из архива akorda.kz
Правозащитница Айман Умарова отметила роль Президента Касым-Жомарта Токаева, передает Tengrinews.kz.
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Айман Умарова считает, что основной целью январских событий был насильственный захват власти.
«Только Президент своими решительными действиями остановил хаос и сохранил государство», — сказала она, выступая на заседании Мажилиса.
«После прихода к власти Касым-Жомарта Токаева и создания НСОД начали проводиться политические и другие реформы. Особое внимание Президент уделял правам человека, и для КНБ, обладающего безграничной властью и держащего людей в терроре, ситуация начала выходить из-под контроля».
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