Академию родителей хотят запустить в казахстанских школах

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев на встрече с родителями и общественностью Казалинского района Кызылординской области заявил о том, что в Казахстане хотят запустить проект «Академия родителей», сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, проект будет направлен на усиление работы по взаимодействию семьи и школы в обучении, воспитании и развитии детей.

Кроме того, на встрече участники обсудили вопросы профилактики правонарушений и обеспечения безопасности детей.

Отмечается, что министерством совершенствуется законодательная база – закреплены права ребенка на защиту от буллинга. Приняты правила профилактики травли ребенка, правила деятельности психологических служб школ, алгоритм по выявлению и работе с фактами насилия и жестокого обращения в отношении детей. В каждом регионе страны работают уполномоченные по правам ребенка. Для оперативной помощи детям и их родителям действует телеграмм-чат «Бала қорғау». Отметим, все эти меры направлены на формирование единых подходов в обеспечении безопасности детей.

«В завершение министр вручил благодарственные письма учителю и родителям девятилетнего Жансерика Алима. Школьник спас младших сестру и брата из пожара, проявив храбрость и мужество в чрезвычайной ситуации», – пишет пресс-служба министерства.

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