Акция «Чистые водоемы» проходит в Костанайской области

Бытового мусора на берегах рек и озер всегда много, это главная проблема всех водоемов, говорят специалисты. Всего за несколько минут вдоль прибрежной зоны можно собрать мешок пластиковых отходов. И такую картину приходится наблюдать каждый год. Сегодня сотрудники рыбной инспекции, тобол-торгайской бассейновой инспекции и экоактивисты в рамках акции «Чистые водоемы» убирают мусор в районе гагаринской плотины.

«Очень много консерв открытых, полиэтилена, пластика на берегу от рыбаков. Они открывают свои рыболовные снасти, блесна, бросают на берегу. Эта вся фракция попадает в Тобол. Она не разлагается в воде, это продукты синтетического происхождения, это отходы пластик, полиэтилен, все это остается в Тоболе оно не перерабатывается и соответственно причиняет ущерб всей флоре и фауне и всем жителям реки Тобол», — Сергей Мукашев, руководитель отдела «Тобол-Торгайской бассейновой инспекции».

В теплые весенние дни люди выезжают на природу семьями, большими компаниями, и к сожалению, далеко не каждый заботится о чистоте, оставляя после себя захламлённые территории. Экологическая акция в области продлится до конца месяца. Работает здесь и техника, весь мусор сразу вывозится на свалку.

«Хотелось бы конечно в рамках этой акции призвать всех жителей, природопользователей при культурно массовых мероприятиях соблюдать чистоту. Отдыхающим, убираться за собой, и не оставлять загрязнения, так как этио все негативно влияет на нашу окружающую среду, непорседственно на водные объекты», — Амангельды Исмаилов, руководитель отдела Управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

Сегодня участники субботника очистили от мусора почти 10 км берега реки, и собрали не одну тонну бытовых отходов. Акция «Чистые водоемы» набирает обороты, и проводится по всей области вдоль прибрежных зон.

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