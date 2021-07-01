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Акция «Egov без границ» для помощи людям старшего возраста, проживающим в медико — социальных учреждениях для пожилых и инвалидов запустили департамент Агенства по делам государственной службы

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Акция «Egov без границ» для помощи людям старшего возраста, проживающим в медико — социальных учреждениях для пожилых и инвалидов, в самостоятельном получении ЭЦП и гос.услуг запустил департамент Агенства Республики Казахстан по делам государственной службы. Цель ее создать благоприятные условия людям зрелого возраста при получении государственных услуг, а также и по обучению их навыкам работы и использования мобильных сервисов.

Как получить удаленно электронную цифровую подпись, справки и другие государственные услуги, сегодня в рамках акции Egov без границ сотрудники ЦОНа совместно с агентством по делам государственной службы и управлением координации занятости обучают и помогают людям старшего возраста в Рудненском центре оказания специальных социальных услуг.

«Данная акция у нас впервые запущена, проводится она в Рудненском доме интернате для престарелых, в рамках которой сотрудники гос.корпорации предоставляют гос.услуги, которые им необходимы, а также обучают их пользованием портала, сервиса, электронных услуг , мобильные приложения, как я сказал», — рассказывает руководитель управления департамента Агенства по делам государственной службы Азамат Байтурсинов.

Как рассказали сотрудники ЦОНа, сегодня среди государственных услуг большим спросом у людей старшего возраста пользуется получение паспорта вакцинации.

«Для пожилых именно людей, для взрослых людей , как получить ЭЦП, которой мы сейчас в данный момент обучаем. Как получить это самая популярная услуга, которая требуется везде. И многие сейчас обращаются, именно взрослые люди, которые не могут пользоваться цифровизацией, это после вакцинации, как получить паспорт вакцинации, а на портале егов можно его получить, в разделе мои документы», рассказывает руководитель отдела Рудненского филиала гос.корпорации Правительство для граждан.

Данная акция будет продолжаться, инициаторы планируют посетить все центры оказания специальных услуг для лиц старшего возраста и инвалидов 1-2 группы в области. Всего же в регионе их 4.\

Первый день акции показал, что людям старшего возраста нужна помощь в обучении для получения государственных услуг. И они готовы изучать и получать необходимые услуги самостоятельно онлайн.

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