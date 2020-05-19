Акция «Общественный контроль — требуй чек» проходит в Костанайской области

В Лисаковске городское управление госдоходов запустило новый этап акции «Общественный контроль — требуй чек». Об отсутствии фискального документа может сообщить любой покупатель товаров и услуг. За активную гражданскую позицию налоговики обещают денежную награду, сообщает alau.kz

На территории Казахстана все денежные расчёты ведутся с обязательным применением контрольно-кассовых машин. Их отсутствие, а следовательно и отсутствие фискального документа, подтверждающего платёж, это нарушение закона. Налоговики призывают общественность выйти на борьбу с теневой экономикой.

«Сообщить о фактах нарушения невыдачи фискального чека можно посредством бесплатного мобильного приложения «Wipon», загрузив его с AppStore или Play market. Все направленные обращения будут рассмотрены органами госдоходов. В случае подтверждения факта нарушения гражданин сможет получить вознаграждение 1 тыс тенге на баланс телефона»,- говорит главный специалист управления госдоходов по городу Лисаковск Алия Туматаева.

В 2019 году в ходе акции рядовыми покупателями заявлено о 940 случаях сокрытия доходов. Все сообщения были проверены и подтверждены, соответсвенно, общая сумма вознаграждения составила 940 тыс тенге.

«Комитет госдоходов призывает всех граждан РК выразить свою гражданскую позицию, проявить нулевую терпимость к нарушению закона и активно участвовать в акции. Невыдача чека ведёт к сокрытию доходов, не уплате причитающихся налогов, что в конечном итоге приводит к увеличению объёмов теневой экономики в целом»,- сказала Алия Туматаева.

Акция «Общественный контроль — требуй чек» продлится до конца года.

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