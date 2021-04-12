Акция по выкупу оружия началась в Костанайской области

С 20 апреля на территории области полицейскими проводится акция по выкупу у населения незарегистрированного в ОВД огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Прием огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ будет производиться в каждом территориальном подразделении органов внутренних дел.

При этом лица, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности.

Выплата государством за добровольную сдачу предметов вооружения предусматривает денежные средства в сумме от десяти до ста месячных расчетных показателя за каждую единицу оружия.

При сдаче оружия гражданин должен иметь удостоверение личности и выписку из банковского счета, для перечисления вознаграждения.

Полиция рассчитывает на поддержку и активное участие населения в проводимой акции.

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