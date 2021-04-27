Акцию «Память о Великой Отечественной войне» проводит телекомпания «Алау»

Фото из открытых источников
Мы просим вас присылать фотографии с историями о ветеранах, тружениках тыла, жителях блокадного Ленинграда, узников — всех тех, кого не обошла стороной Великая Отечественная война.
Если у вас нет родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, но вы знаете такого человека и хотите о нём рассказать. Возможно ваш сосед — житель блокадного Ленинграда или фронтовик, вы тоже можете поведать о нём историю.
Фотографии с историями мы будем публиковать на нашем сайте alau.kz
Мы хотим, чтобы ветераны знали, что память об их подвиге всегда будет в наших сердцах!
Приём историй и фотографий открыт!
Присылайте их только на электронный ящик: alau_tv@mail.ru с пометкой «Память».
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