Аким Камыстинского района рассказал о развитии региона за первое полугодие

Камыстинские аграрии переживают за качество урожая. Из-за погодных условий, а в районе уже много дней идут дожди, там не могут приступить к уборке пшеницы. Зато в других сферах работы идут полным ходом. Строительство жилья, ремонт дорог, улиц и социальных объектов, передает alau.kz

Аким Камыстинского района рассказал о социально-экономическом развитии региона за первое полугодие. По его информации фермеры увеличили производство мяса всех видов, яиц, но вот молока в хозяйствах произвели меньше. В этом году в районе намерены заготовить полуторагодовалый запас кормов, уже сейчас заготовлено 17 тысяч тонн, это более 30 процентов от планируемого объема.

«Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 681,0 тыс. га, из них пашни 420,2 тыс. га. В текущем году произведен посев на площади 315,1 тыс. га. Из них по сравнению с прошлым годом посевная площадь зерновых и зернобобовых уменьшена на 14 тысяч и составила 287 тысяч 200 гектар», — рассказал аким Камыстинского района Газиз Бекмухамедов.

Но как рассказал Газиз Бекмухамедов масличных культур было засеяно больше, чем в прошлом году. Однако, погодные условия сказались не только на прошлом, но на нынешнем урожае. Поэтому уборку пшеницы так и не начали, в районе ждут, когда прекратятся осадки. А вот в других сферах идут активные работы. К примеру, в эксплуатацию было введено в два раза больше жилья — 723 квадратных метра. Реализуется и несколько проектов по госпрограммам.

«Как известно, на территории района реализуется спецпроект «Ауыл — Ел бесігі», в том числе 5 проектов на сумму 870 млн. тенге, это реконструкция стадиона «Юность» в селе Камысты. Капитальный ремонт здания КГП «Камыстинская районная больница». Среднийремонт ул. Кудайкулова в райцентре. Средний ремонт ул. Гумилева в райцентре. А также средний ремонт ул. Северной и ул. Журавлевав с. Камысты в райцентре», — указал Газиз Бекмухамедов.

А уже по другой программе — «Дорожной карте занятости», где еще и создано 250 рабочих мест, капитально ремонтируется средняя школа, несколько улиц и подъездные дороги к селам Клочково и Талдыколь. К селу Талдыколь в этом году планируется отремонтировать участок в 15 км, и еще 16 на следующий год. Осенью завершат ремонт подъездной дороги к райцентру.

«Остается еще проблемным вопросом это участок областной дороги Адаевка-Алтынсарина-Уркаш. Это дорога областного значения. Она находится в ведении управления пассажирского транспорта и автодорог. Мы получили официальный ответ, что на следующий год планируется средний ремонт данной дороги», — пояснил Газиз Бекмухамедов.

Аким района также рассказал, что в ноябре этого года Камыстинский район отмечает свое 65-летие. К мероприятию заранее шла подготовка, но из-за сложившейся ситуации пышного празднования не будет. Однако будут изготовлены медали для почетных жителей.

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