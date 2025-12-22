В Костанае за текущий период в дорожно-транспортных происшествиях погибли девять человек. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев, назвав показатель крайне тревожным.

— 9 человек у нас погибло за этот период. Это вообще ужасная цифра, — отметил глава города.

«Главное — невнимательность и отсутствие культуры вождения»

По словам акима, основной причиной аварий остаётся невнимательность водителей, а также низкая культура вождения и недостаточные знания правил дорожного движения.

— Первая причина — это невнимательность водителей. Нет культуры вождения. Нет обыкновенных знаний. Как права получают? Как там сейчас учат? Я не знаю, — заявил Марат Жундубаев.

«Светофор не работает — это не оправдание»

Отдельно аким прокомментировал случаи ДТП на участках, где не работали светофоры. По его словам, подобных ситуаций было три, однако это нельзя считать причиной аварий.

Глава города напомнил: правила дорожного движения предусматривают порядок проезда перекрестков при отключенных светофорах — по знакам приоритета, а если их нет, действует правило «помехи справа».

— Светофоры могут не работать. Но есть правила дорожного движения, которые регулируют, когда светофоры не работают… Помеха справа — есть такое понятие. Те, кто учился, кто знает правила, они понимают, — подчеркнул он.

«Даже регулировщика не понимают»

Марат Жундубаев также обратил внимание на поведение участников движения на перекрестках, где работает регулировщик.

— Посмотрите, когда регулировщик полицейский стоит — это вообще что-то. Там все стоят, не понимают, куда он показывает. Это о чем говорит? Вообще слабая культура. Учились не там. Или не знаю, как права получили, — добавил аким.

Власти призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными за рулём и не рассчитывать на «авось» — особенно на перекрёстках и пешеходных переходах.

