Аким Костаная: «Будем штрафовать! И жалуйтесь куда хотите»

«Уговоров мало — будем штрафовать»: аким Костаная потребовал навести порядок с фасадами

Тысячи нарушений — единицы штрафов

В Костанае усиливают контроль за соблюдением правил благоустройства. Как заявил аким города Марат Жундубаев, уговоры больше не работают — к нарушителям будут применять штрафные меры.

По данным, озвученным на совещании, в 2025 году правоохранительные органы составили 4758 протоколов по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение правил благоустройства. Однако из этого числа оштрафованы лишь 34 человека.

Размер штрафов варьируется от 20 до 300 МРП.

Требования к бизнесу: чистота и доступность

Глава города подчеркнул, что речь не идёт о запретах на развитие бизнеса, однако предприниматели обязаны соблюдать базовые нормы.

«Мы не говорим, что не надо ничего делать. Просто ваше заведение должно быть чистым, опрятным. Вывеска должна быть размещена правильно, должна быть урна, подъемник для маломобильных групп. Это нормальные требования, так во всём мире», — отметил Марат Жундубаев.

По его словам, в Костанае такие требования зачастую воспринимаются негативно.

Новый подход: штрафы вместо предупреждений

Аким обозначил новый алгоритм работы с нарушителями. Сначала — предупреждение, однако при отсутствии реакции последуют штрафы.

«Предупредили — хорошо. Если не исправил, должен быть штраф. Не исправил дальше — штраф удваивается. И будем штрафовать, пока не исправит. Моя обязанность как акима — следить за этим и принимать меры», — заявил он.

Власти намерены ужесточить подход к контролю за благоустройством, чтобы привести внешний облик города к современным стандартам.

Тепло до +32: синоптики рассказали, где в Казахстане испортится погода В Казахстане в период с 31 марта по 2 апреля сохранится тёплая весенняя погода. На...

Где пришлось вскрыть дорогу, чтобы остановить воду В Костанайской области из-за активного таяния снега увеличился уровень воды. В селе Мичурино принято оперативное...