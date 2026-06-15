Аким Костаная объяснил, почему город подтапливает после дождей





После недавних сильных дождей жители Костаная вновь подняли вопрос подтопления городских улиц. Как отметил аким города Марат Жундубаев, проблема связана с недостаточным количеством ливневой канализации, сложившимся еще в советское время.

По его словам, из 423 километров городских дорог ливневой канализацией оборудовано чуть более 100 километров.

«Это не потому, что мы пришли и закрыли существующие ливневки. Такая ситуация сложилась исторически. Из 423 километров дорог только чуть больше 100 километров имеют систему водоотведения. То есть примерно 20% дорог обеспечены ливневой канализацией», — отметил аким.

Вода уходит по естественным уклонам

Как пояснил глава города, на большей части территории осадки отводятся по естественным склонам и оврагам. Кроме того, особенности рельефа также влияют на движение воды.

«Учитывая, что город находится на возвышенности, вода уходит по дорогам и естественным уклонам», — сказал Марат Жундубаев.

Под путепроводом на Назарбаева подтопления удалось избежать

Аким напомнил, что на проспекте Назарбаева под путепроводом проблема скопления воды существовала десятилетиями.

«С советских времен там во время сильных дождей всегда стояла вода. В этом году подтопления были в разных местах города, но под путепроводом на проспекте Назарбаева было чисто», — подчеркнул он.

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