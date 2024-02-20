Аким Костаная объявил зимний субботник

Марат Жундубаев объявил зимний субботник в паводкоопасных районах, который будет проходить с четверга по понедельник.

«Я прошу владельцев частных жилых домов провести уборку снега со своих территорий. Вот сейчас есть хорошая возможность, ЖКХ сегодня, завтра определится, где будет вывозиться снег, именно в местах подтопления. Там, хорошая возможность , жители частных домов могут, не могут, а должны вынести снег с территорий, чтобы мы его вывезли», — подчеркнул аким Костаная Марат Жундубаев.