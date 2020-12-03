Аким Костаная проведет единый день приема граждан

21 декабря в 15:00 часов аким Костаная Кайрат Ахметов проведет единый день приема граждан.



Костанайцы смогут лично получить ответы на все интересующие вопросы. Но для этого до 15 декабря нужно через портал электронного правительства направить свое заявление с вопросом, либо принести его в бумажном виде во фронт-офис Костанай — комек аланы, по адресу Пушкина 98 (за городским акиматом). Записаться на прием или проконсультироваться со специалистами можно также по номеру 57-57-65. Прием граждан акимом состоится в онлайн формате.



«Мы планируем сейчас это по видеоконференц связи. Это у нас вот через ЦОН. Люди будут подходить в зал, у кого нет доступа к интернету. Будет онлайн связь, граждане будут по ту сторону, либо у себя дома через программы. То есть люди будут выходить к акиму вот так, мы будем к ним подключаться»,- сказала руководитель отдела аппарата акима Костаная Айнур Антеева.

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