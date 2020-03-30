Аким Костаная рассказал о работе общественного транспорта и фронт-офиса «Көмек-алаңы»

Аким Костаная Кайрат Ахметов разъяснил, как теперь будет работать фронт-офис «Көмек-алаңы», общественный транспорт, аппарат акима и общественные места.Текст обращения распространила пресс-служба акима, сообщает alau.kz

Обращаю Ваше внимание, что жителям города с 22:00 часов 31 марта 2020 года ограничен выход из квартир (домов), только по особой необходимости (магазины, аптеки, вынос мусора и д.р.);

Общественные места (парки, скверы, набережная, детские и спортивные площадки и другие) будут закрыты;

Отдел занятости и социальных программ акимата города и центр занятости населения с 1 апреля 2020 года переходит на дистанционный режим работы. Прием документов будет осуществляться через портал электронного правительства.

Прием обращений в адрес акима и в адрес заместителей и руководителя аппарата акима, руководителей структурных подразделений акимата города будет осуществляться только посредством подачи электронных обращений, посредством портала электронного правительства.

Увеличивается интервал движения от 15 и более минут на регулярных городских и пригородных маршрутах, а также сокращается время работы общественного транспорта до 20:00 часов, при этом последний выход автобуса с конечных остановок будет производиться не позднее 19:00 часов.Жителям города рекомендуется при передвижении в общественном транспорте использовать средства личной гигиены, а именно маски, перчатки и соблюдать рекомендованную дистанцию.

Также ограничена работа фронт-офиса «Көмек-алаңы», в случае необходимости получения консультаций государственных органов акимата города Костаная Вы можете звонить в Ситуационный центр по номеру 109.

Органами регистрации актов гражданского состояния (РАГС, 8 7142 554 533) заявления об оказании государственных услуг также принимаются посредством Портала электронного правительства.

Выдача документов по ранее поступившим обращениям осуществляется органами РАГС в период с 9.00 часов до 13.00 часов с понедельника по пятницу.

Аналогичным образом, ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная» и КГУ «Центр занятости населения акимата города Костаная» переходит на дистанционное обслуживание.

Консультации можно получить по телефону (8 7142 500 826), заявления принимаются посредством Портала электронного правительства.

В целях недопущения распространения КВИ, нарочно прием обращений, выдача документов на бумажных носителях временно ограничен, просим отнестись с пониманием и активно использовать в защите своих прав все возможности, предоставленные развитием онлайн-услуг.

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