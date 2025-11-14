В Костанае насчитывается около 800 точек, реализующих алкоголь. Часть из них, по словам акима города Марата Жундубаева, торгует круглосуточно под видом баров, обходя запрет вечерней и ночной продажи.
— «Около 800 точек, которые реализуют алкоголь. Есть такие, которые реализуют круглосуточно, допоздна под видом баров. Это тоже пробел», — сказал Жундубаев.
По его словам, действующие меры не дают эффекта из-за лазеек в администрировании штрафов: санкции накладываются на физлицо, а не на объект торговли, и владельцы «переписывают» лицензии на родственников, продолжая работу.
— «Те штрафы, когда они торгуют… эффективности нет. Они переписывают на родственников лицензию. Если есть магазин, на объект не накладывается — накладывается на физлицо», — отметил аким. — «Надо поставить заслон».
Градоначальник напомнил, что ночная розничная продажа алкоголя законом запрещена, однако проблема остаётся системной, особенно в вечернее время.
— «Проблема продажи алкогольных напитков особенно в вечернее время. Когда уже законом запрещено», — подчеркнул он.
Аким предложил ужесточить правила: вернуться к ограничению продажи спиртного в небольших магазинах в вечерние часы, а также подготовить обращения в область и депутатам с пакетом предложений.
— «Правила надо менять. Ваше предложение по ограничению магазинов в вечернее время — этим надо заниматься. Подготовить проект письма… Вопрос поднимать надо. Сам по себе он не решится», — заявила глава города.
Жундубаев связал ситуацию с общественной безопасностью:
— «Из всех преступлений, которые совершаются, в основном, основная доля, особенно тяжкие, убийства — в состоянии алкогольного опьянения».
В мэрии намерены системно проработать меры, которые исключат обход запретов и усилят ответственность именно для торговых объектов, а не только для формальных владельцев лицензий.
