Аким Костаная в сити-центре выявил нарушения правил благоустройства

Об этом глава города сообщил в своем Инстаграм-аккаунте.

17 мая аким Костаная Марат Жундубаев совместно со своими заместителями и руководителями городских служб проинспектировал территорию Сити-Центра. В ходе осмотра выявили массу нарушений требований Правил благоустройства.

«Наблюдается хаотичное размещение в самом центре города торговых павильонов, игровых аттракционов, контейнеров, самовольное занятие земельных участков, незаконное потребление электроэнергии из источников коммунальной собственности и т.д. Многие павильоны установлены на землях общего пользования без разрешительных документов. Бесконтрольно установленные объекты доставляют неудобства посетителям Сити-Центра. Более того, владельцы батутов и аттракционов для фиксации своих объектов забивают металлические штыри на брусчатку, которые представляют опасность для прохожих. Электрические провода самовольно закреплены на опоры уличных фонарей и запитаны от общей линии без разрешительных документов», – написал Жундубаев.

Руководителям отдела ЖКХ, земельных отношений, архитектуры, предпринимательства дано поручение устранить выявленные нарушения до 1 июня.

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