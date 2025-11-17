На аппаратном совещании аким Костаная Марат Жундубаев потребовал ужесточить контроль за работой городских автобусных маршрутов и порядком субсидирования перевозок. По его словам, недопустима практика, когда водитель в 22:00 выключает GPS-трекер и уходит с линии, не доведя рейс до конечной.
«Даже если наступило 22:00, это не значит, что он выключает GPS и едет на базу. Он должен в любом случае завершить рейс — пусть это будет 22:10 или 22:15. По факту завершения рейса идёт оплата, за это он и получает субсидию», — подчеркнул Жундубаев.
Аким поручил «подвязать» контроль в городское приложение BUS, чтобы диспетчеры и заказчик могли «одним кликом» видеть, как фактически выполняются рейсы: выход на линию и реальное время завершения.
Отдельно он акцентировал внимание на утренних выездах:
«У нас не должно быть такого: утром рано — это “железно”. В Кунае первый автобус начинает движение в 6:30. Он обязан выйти в 6:30–7:00. Завершить рабочий день может с опозданием — это приветствуется, когда речь о завершении графика».
В ближайшее время профильные службы должны усилить мониторинг, синхронизировать данные GPS с системой BUS и выработать меры ответственности для перевозчиков за срыв рейсов и “исчезновение” с маршрута до завершения поездки.
