Аким Костаная встретится с населением

Марат Жундубаев / Фото с сайта gov.kz
Объявление о проведении выездной встречи акима города Костаная с населением распространила служба «Айкомек».
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В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года «О проведении встреч акимов с населением», встреча акима города Костаная состоится 27 июля в 16:00 часов, по адресу: мкр. Аэропорт, в здании средней школы № 29.
Специальные урны для вопросов и предложений расположены по следующим адресам:
— мкр. Аэропорт, в здании средней школы № 29;
— ул. Пушкина, 98 здание городского акимата.
Предложения, замечания и отклики населения принимаются в рабочие дни по телефонам 8-7142-57-57-30, 8-7142-57-57-65, с 9.00 до 18.30 часов, обед с 13.00 до 14.30 часов, а также на сайте ГУ «Аппарат акима города Костаная» и аккаунте в социальной сети «Facebook». Адрес электронной почты: gorakimat@kostanay.gov.kz
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