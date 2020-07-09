Аким Костаная заразился коронавирусом

Глава Костаная Кайрат Ахметов обратился к жителям в своем аккаунте Инстаграм.

«Уважаемые костанайцы! Несмотря на строгое соблюдение всех мер предосторожности, к сожалению, мой тест на Covid-19 показал оложительный результат. По этой причине я ухожу на самоизоляцию, продолжив работу в дистанционном режиме. Убедительно прошу жителей нашего города соблюдать все

установленные требования и необходимые меры безопасности. Наша с вами задача — проявить терпение, придавать большое значение чистоте, уберечь свою семью от существующей угрозы. В такой непростой ситуации нужно осознанно подойти к защите своего здоровья. Берегите себя и своих близких!», — говорится в сообщении.

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